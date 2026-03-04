Ein einjähriges Mädchen war in Herne aus einem Wohnungsfenster gestürzt und schwebte in Lebensgefahr. Fünf Tage nach dem Vorfall ist das Kind gestorben.

Herne - Ein einjähriges Mädchen, das aus dem ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Herne (NRW) in die Tiefe gestürzt war, ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Das Kleinkind war am vergangenen Donnerstag fünf bis sechs Meter tief gefallen und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber hatte das Mädchen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus geflogen.

Wie die Einjährige am späten Abend an das Fenster gelangen konnte, ob das Kind allein in der Wohnung war oder sich dort zum Unfallzeitpunkt weitere Menschen aufhielten, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.