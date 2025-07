Erst im Mai wurde der Spanier Jesus Ramirez als Trainer des Jahres in der Basketball-Bundesliga geehrt. Dann hat er Braunschweig überraschend verlassen. Jetzt spricht der Clubchef darüber.

Braunschweig - Der Basketball-Bundesligist Löwen Braunschweig ist vom Weggang seines Erfolgstrainers Jesus Ramirez völlig überrascht worden. „Für uns kam Jesus' Wunsch quasi aus dem Nichts. Er hat mich angerufen und informiert. Wenige Zeit später tauchte auch schon das erste Gerücht dazu über spanische Medien auf. Es ist nicht ideal für uns, das kann man so sagen“, bestätigte Geschäftsführer Nils Mittmann in einem Interview der „Braunschweiger Zeitung“.

Der 45 Jahre alte Ramirez hatte die Braunschweiger in der vergangenen Saison auf Platz drei der Bundesliga-Hauptrunde geführt und war danach zum „Trainer des Jahres“ in der BBL gewählt worden. Vor wenigen Tagen informierte er die Basketball Löwen, aus familiären Gründen in seine Heimat Spanien zurückkehren und dort das Team von Casademont Saragossa übernehmen zu wollen. Zu seinem Nachfolger beförderten die Braunschweiger kurzerhand den bisherigen Assistenztrainer Kostas Papazoglou.

„Der größte Teil seiner Gründe ist familiär. Jeder, der eine Familie hat, kann das nachvollziehen. Es ist ein Stück weit schmerzlich, aber unsere persönlichen Beziehungen überdauern die Beruflichen“, sagte Mittmann über Ramirez.