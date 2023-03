Dresden - Dynamo Dresden hat das Halbfinale im Sachsenpokal verpasst. Der Fußball-Drittligist unterlag am Mittwochabend im Viertelfinale gegen den Ligakonkurrenten FSV Zwickau 0:1 (0:1). Jan Löhmannsröben (9.) erzielte früh das Tor des Tages im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion. Die Partie verfolgten 9763 Zuschauer.

Nach der 1:2-Niederlage gegen die SpVgg Bayreuth am vergangenen Wochenende veränderte Trainer Markus Anfang seine Startelf auf neun Positionen. Lediglich Kapitän Tim Knipping und Max Kulke waren erneut von Beginn an auf dem Platz. Die Zwickauer, die ihrerseits ebenfalls auf mehreren Positionen rotierten, kamen besser in die Partie. Einen Freistoß vom rechten Flügel konnte Defensivspieler Löhmannsröben zur frühen Führung verwerten. Die Hausherren hatten durch einen Freistoß von Max Kulke (19.) und einen abgefälschten Distanzschuss von Talent Paul Lehmann (35.) Chancen zum Ausgleich. Beide Versuche parierte FSV-Torwart Johannes Brinkies.

Auch im zweiten Durchgang gehörte der erste Abschluss den Westsachsen. Juan Carrera Zarzars (49.) Kopfball strich knapp über den Querbalken. Beide Trainer schöpften in der Folge ihr Wechselkontingent voll aus. Dem ohnehin wenig ansehnlichen Spiel nahm das weiter an Rhythmus. Kurz vor dem Abpfiff hatte Patrick Weihrauch (84.) den Ausgleich noch einmal auf dem Fuß. Der Joker scheiterte jedoch an Brinkies.