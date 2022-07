Aus Zoo ausgebrochen: Affe landet nach Bordell-Besuch in der Ausnüchterungszelle

In Österreich ist ein Zoobewohner auf einen ungewöhnlichen Ausflug gegangen, bei dem am Ende sogar die Polizei eingreifen musste. Ein Tierpfleger berichtete jetzt von dem kuriosen Zwischenfall.

Ein Katta aus einem Tierpark ist in Österreich auf Entdeckungstour gegangen.

Wels/DUR – Ein entflohener Affe aus einem Tierpark hat im österreichischen Wels für Chaos gesorgt. Obwohl der Vorfall bereits einige Jahre zurückliegt, berichtete ein Angestellter des Zoos erst jetzt von dem kuriosen Vorfall.

Tierischer Einsatz: Katta Carlos flüchtet aus Welser Tierpark

Im Welser Tierpark genießen die Affen viele Freiheiten. Dennoch wurde es einem Katta namens Carlos offenbar zu langweilig in seinem Freigehege, sodass er sich kurzerhand aus dem Staub machte.

Nach seiner Flucht aus dem Zoo soll Carlos zunächst einen Abstecher in ein Gasthaus gemacht und sich dort den Bauch vollgeschlagen haben, berichtet Tierpfleger Dominic Weber vom Welser Tiergarten gegenüber „MeinBezirk.at“. „Der Wein war wohl dann doch nicht so sein Ding“, so Weber weiter.

Nach Bordell-Besuch: Polizei sperrt Affe in die Ausnüchterungszelle

Anschließend setzte der Primat seinen Spaziergang fort und landete schließlich vor einem nahegelegenen Nachtclub. Kurzerhand sprang der Lemur auf eine Fensterbank im ersten Stock und spähte von dort aus ins Innere. Das sorgte bei den leichtbekleideten Damen für Aufruhr, sodass die Belegschaft schließlich die Polizei alarmierte.

Die Beamten nahmen den ungebetenen Gast schließlich mit auf die Wache und sperrten in vorsorglich in eine Ausnüchterungszelle ein. Später wurde er von den Tierpflegern zurück in den Zoo gebracht.

Auch wenn bei dem Vorfall niemand verletzt wurde, hatte der Ausflug für Katta Carlos Konsequenzen: Laut den Tierpflegern wurde er nach seiner Rückkehr nicht mehr von seinen Artgenossen aufgenommen und musste schließlich in ein anderes Affenhaus umziehen.