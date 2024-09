Etwa zehn Männer sollen eine Gruppe von etwa sieben Männern mit Messern, Steinen und Stöcken angegriffen haben - es kommt zur Schlägerei. Am Ende gibt es mehrere Verletzte.

Auseinandersetzung mit Messern in Britz - drei Verletzte

Zwei Männergruppen haben sich in Berlin-Britz geschlagen - eine war bewaffnet. (Symbolbild)

Berlin - Zwei Männergruppen sind in Berlin-Britz aufeinander losgegangen. Eine etwa zehnköpfige Gruppe soll in der Nacht nach ersten Erkenntnissen mit Steinen, Stöcken und Messern eine siebenköpfige angegriffen haben, wie die Polizei Berlin mitteilte. Die Männer verteidigten sich demnach mit Fußtritten und Faustschlägen und schlugen ihre Angreifer in die Flucht.

Ein 18- und ein 30-Jähriger wurden verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt, ein dritter Mann blieb laut Polizei mit einer Gesichtsverletzung stationär in der Klinik. Polizisten fanden am Tatort zwei Messer und einen Stock, sie ermitteln wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung.