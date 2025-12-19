Die Brombeer-Landesregierung setzt bei ihrer Außendarstellung erheblich auf soziale Netzwerke und Online-Kommunikation. In der Staatskanzlei zum Beispiel gibt es dafür mehr Geld – und mehr Personal.

Nicht nur im Wahlkampf, sondern auch in der Regierungsarbeit spielen die sozialen Medien eine immer wichtigere Rolle. (Archivbild)

Erfurt - Im ersten Jahr der Brombeer-Landesregierung hat die Thüringer Staatskanzlei deutlich mehr Ressourcen für die Online-Kommunikation und Kommunikation über soziale Netzwerke bereitgestellt als im letzten Jahr der rot-rot-grünen Landesregierung. So seien 2025 etwa 111.000 Euro ausgegeben worden, um Foto- und Videografen zu beauftragen, deren Bilder und Videos für die Arbeit der Regierungszentrale etwa bei Instagram genutzt wurden, erklärte eine Sprecherin der Landesregierung auf Anfrage. 2024 lagen die vergleichbaren Ausgaben bei rund 81.000 Euro.

Hinzu kämen im laufenden Jahr weitere derartige Ausgaben aufgrund von „einmaligen Sonderzuständigkeiten des Freistaats Thüringen“. Zur genauen Höhe macht die Sprecherin keine Angaben.

Fotos und Video auch für Partner

Die Sprecherin der Landesregierung verwies darauf, dass die im Auftrag der Staatskanzlei produzierten Bilder und Videos nicht ausschließlich für soziale Netzwerke bestimmt seien. Nur relativ wenige Ausgaben der Staatskanzlei könnten ausschließlich der Kommunikation in den sozialen Netzwerken zugerechnet werden. „Der größte Teil unserer Ausgaben entsteht sowohl für die Kommunikation in den sozialen Netzwerken als auch auf unseren Webseiten.“

Zudem stelle man Foto- und Videoaufnahmen Medien, Veranstaltungspartnern und Gästen im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Ohnehin habe eine professionelle Online-Kommunikation für die Darstellung des Regierungshandelns gegenüber Medien und Bürgern bereits seit Jahren stetig an Bedeutung gewonnen, sagte die Sprecherin.

„Die Staatskanzlei sieht in der politischen Kommunikation eine wesentliche Aufgabe, um Bürger über das Regierungshandeln zu informieren, aber auch um wichtige Informationen – wie Fördermöglichkeiten im Bereich des Ehrenamts und des Sports – zu übermitteln“, so die Sprecherin. Eigene Foto- oder Videografen beschäftige man nicht, die Honorare für freie Kräfte entsprächen marktüblichen Sätzen.

Weitere Ausgaben für Merz-Besuch

Zu den „Sonderzuständigkeiten“ im Jahr 2025 zählten unter anderem der Vorsitz Thüringens in der Ministerpräsidentenkonferenz der Ost-Länder sowie der Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Jena.

Auch bei der Zahl der Staatsbediensteten, die sich um die Online-Kommunikation kümmern, hat die Thüringer Staatskanzlei seit der Amtsübernahme von Mario Voigt (CDU) weiteres Geld investiert. 2024 und bis zum Herbst 2025 habe die Online-Redaktion aus drei Beschäftigten bestanden. Seitdem seien zwei weitere Mitarbeiter hinzugekommen, um neue Formate wie E-Mail- und Video-Newsletter „für die Kommunikation mit Medien und Bürgern zu entwickeln und umzusetzen“, sagte die Sprecherin.