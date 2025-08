Darmstadt - Der SV Darmstadt 98 hat den VfL Bochum dank eines Dreierpacks von Stürmer Isac Lidberg am ersten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga besiegt. Die Lilien gewannen zu Hause gegen den Bundesliga-Absteiger 4:1 (2:1). Der VfL erlebte damit einen Fehlstart und kassierte in seiner 17. Saison in der 2. Liga erstmals vier Gegentore zum Auftakt.

Matchwinner war ausgerechnet Angreifer Lidberg, der für die Darmstädter dreimal traf (5. Minute/45.+1/48.). Das vierte Tor für die Hausherren erzielte Aleksandar Vukotic (56.). Bochums Moritz Broschinski sorgte in der ersten Hälfte für den zwischenzeitlichen Ausgleich (34.).

Um Lidberg gibt es seit einigen Tagen Wechselgerüchte. Laut dem Pay-TV-Sender Sky soll der ägyptische Club Pyramids FC ein Angebot in Höhe von zweieinhalb Millionen Euro für den Schweden abgegeben haben. Die Offerte soll eine zehnprozentige Weiterverkaufsbeteiligung für die Darmstädter beinhalten, allerdings ist dem SVD das Angebot wohl noch nicht hoch genug.

Hin und Her in Hälfte eins

In einer unterhaltsamen ersten Hälfte brachte Lidberg die Lilien früh in Führung. Der VfL kam aber immer besser in die Partie. Broschinski (14.) und Mats Pannewig (22.) scheiterten zunächst aber noch an SVD-Keeper Marcel Schuhen. Auf der anderen Seite lenkte Bochums Torwart Timo Horn einen Abschluss von Darmstadts japanischem Zugang Hiroki Akiyama an den Pfosten (27.).

Nachdem Broschinski für die Gäste den verdienten Ausgleich erzielt hatte, schlug Lidberg kurz vor der Pause zurück. Und nach dem Seitenwechsel legte der 26-Jährige gleich noch einmal nach, ehe Vukotic zum Endstand traf. Von den Bochumern hingegen war in der zweiten Hälfte offensiv nur noch wenig zu sehen.