Die Polizei hat in Magdeburg den Diebstahl von rund 850 Kilogramm Kabeln verhindert. (Symbolbild)

Magdeburg - Die Bundespolizei hat den Diebstahl von 850 Kilogramm Kabeln von einem Bahngelände in Magdeburg verhindert. Ein Zeuge hatte nach Polizeiangaben beobachtet, wie Kabeldiebe auf einem Bahngelände unterwegs waren. Die alarmierten Beamten von Landes- und Bundespolizei konnten zwei Männer und eine Frau festnehmen, die die außergewöhnlich große Menge an Kabel in einen Transporter geladen hatten.

Wie die Bundespolizei erst jetzt mitteilte, ereignete sich die Tat bereits am Samstag. Die 35 Jahre alte Frau war bereits im März vergangenen Jahres wegen Diebstahls vom Amtsgericht Halle zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die drei Tatverdächtigen erwartet nach Polizeiangaben jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls sowie Hausfriedensbruchs.