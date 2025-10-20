Die Filmemacherin Yvonne Andrä und der Autor Stefan Petermann ließen Menschen aus Thüringer darüber sprechen, was sie wütend macht. Diese Wutmomente sind nun im Thüringer Landtag zu sehen.

Erfurt - Krieg, Migration, Politik: Im Thüringer Landtag beginnt am Mittwoch eine Ausstellung, in der zu sehen ist, was die Menschen in Thüringen zur Weißglut treibt. Gezeigt werden dort die Fotos und Gesprächsausschnitte aus der Kunstaktion „Der Thüringer Blumenwurf“, wie es in einer Mitteilung des Landtages hieß. Bei der Aktion ließen die Filmemacherin Yvonne Andrä und der Autor Stefan Petermann verschiedene Menschen ihre Wut auf Schiefertafeln notieren und unverblümt darüber sprechen. Auch konnten sie Blumen darauf werfen.

Ausgangspunkt für die Aktion war der Blumenwurf der Linken-Politikerin Susanne Hennig-Wellsow: Kurz nach der Wahl Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten im Jahr 2020 warf sie dem FDP-Politiker Blumen vor die Füße. Der Blumenwurf habe sie lange beschäftigt, sagte Yvonne Andrä der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Aktion sei es darum gegangen, Wut aus den Parlamenten in die Dörfer und Kleinstädte Thüringens zu holen und dort zu erkunden.

Die Ausstellung „UNVERBLÜMT. - Thüringen und die Wut.“ ist bis 23. November zu sehen.