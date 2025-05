Eine neue Sonderausstellung im Museum Industriekultur in Osnabrück zu dem Thema wendet sich an Kinder.

Osnabrück - Warum brauchen wir Geld? Wer hat es erfunden? Was passiert in einem Geldautomaten? Und: Macht Geld glücklich? Eine Sonderausstellung im Museum Industriekultur Osnabrück will vom kommenden Sonntag an Kindern die Geheimnisse rund um das Thema Geld näher bringen. Der Bogen wird gespannt vom antiken König Krösus bis zur Kryptowährung der Zukunft, teilte das Museum mit.

Eine Comic-Kröte lotst die Kinder durch die Ausstellung und damit durch die Geschichte des Geldes, das einst den Tauschhandel ablöste und damit das Leben der Menschen in der Antike deutlich erleichterte. Einblicke gibt es auch in den Goldtresor der Deutschen Bundesbank.

Wie viele Hamburger für 20 Euro?

Erklärt werden auf kurzweilige Art ebenso Konten, Aktien, Zinsen und Kredite und die Rolle von Zentralbanken. Dabei geht es anschaulich zu: So können Kinder an einer Station erraten, wie viele Hamburger sie für 20 Euro in verschiedenen Ländern bekommen.

Die Ausstellung läuft vom 25. Mai bis zum 2. November im historischen Magazingebäude des Museums Industriekultur in Osnabrück, das auch spezielle Angebote für Schulen oder für Kindergeburtstage macht.