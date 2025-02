Die späten Tage der DDR waren Zeiten des Umbruchs. Für Fotografen boten sich in dieser Zeit viele interessante Motive. Einige werden nun in Cottbus ausgestellt.

Ausstellung mit DDR-Fotografien gastiert in Cottbus

Cottbus - In Cottbus gastiert ab Freitag eine Foto-Ausstellung über die späte DDR und die Umbruchszeit der frühen 1990er Jahre. Die Ausstellung „An den Rändern taumelt das Glück“ im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus blicke auf eine Gesellschaft, deren innere Verfasstheit nach wie vor viele Fragen aufwirft, sagte ein Sprecher des Museums. Über 360 Fotografien sind zu sehen.

Die Schau zeigt unter anderem Werke renommierter Fotokünstler, die in der DDR lebten und arbeiteten, etwa Anselm Graubner, Einar Schleef, Gabriele Stötzer und Claus Bach. Ergänzt wird die Ausstellung mit Bildern ausländischer Fotografen, die das Land mit ihrer eigenen Perspektive dokumentierten. Die Ausstellung ist eine Übernahme des 2022 für die Kunstgalerie ACC Weimar entwickelten Konzeptes und endet in Cottbus am 11. Mai.