In einer Tiefgarage brennt ein Auto. Angrenzende Gebäude, Wohnungen und der Marktplatz in Nordenham werden evakuiert, zudem Straßen gesperrt.

Nordenham - In einer Tiefgarage in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) ist ein Auto in Flammen aufgegangen, weitere 13 geparkte Fahrzeuge wurden beschädigt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mindestens 100.000 Euro allein an den Fahrzeugen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei evakuierte angrenzende Gebäude und Wohnungen und sperrte umliegende Straßen. Auch der Marktplatz, auf dem der Wochenmarkt bereits aufgebaut und besucht war, musste geräumt werden, wie die Polizei mitteilte.

Zeuge hört Knallgeräusche und sieht Rauch aufsteigen

Demnach hatte ein Zeuge eine Alarmanlage und Knallgeräusche gehört und Rauch aus der Tiefgarage aufsteigen sehen. Er alarmierte die Feuerwehr, die mit rund 80 Einsatzkräften anrückte. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ein Ausbreiten des Feuers wurde durch das automatische Schließen eines Brandschutztores verhindert. Nach rund einer Stunde war das Feuer den Angaben zufolge gelöscht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und einen Teilbereich der Tiefgarage inklusive der beschädigten Fahrzeuge beschlagnahmt. Der unmittelbar vom Feuer betroffene Bereich wird laut Polizei zunächst gesperrt bleiben.