Ein Auto hat in Neuhaus am Rennweg bei einem Unfall in der Silvesternacht die Wand eines Hauses durchbrochen. (Symbolbild)

Neuhaus am Rennweg - Bei einem Verkehrsunfall in der Silvesternacht hat ein Auto in Neuhaus am Rennweg die Wand eines Wohnhauses durchbrochen. Der Fahrer des Wagens hatte gegen Mitternacht in einer Linkskurve der Bundesstraße 281 die Kontrolle über das Auto verloren und war in die Wand gefahren, wie die Polizei mitteilte. Hausbewohner seien „wie durch ein Wunder“ nicht verletzt worden, sie hätten sich nicht in der Nähe des betroffenen Hausteils befunden. Das Wohnhaus wurde mit Stützen gesichert.

Den mutmaßlichen Unfallfahrer, der vom Unfallort verschwunden war, fanden Polizei und Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst nach einer Suchaktion. Dabei kamen auch eine Drohne und ein Fährtensuchhund zum Einsatz. Der 30-Jährige war die 14 Kilometer lange Strecke zu Fuß und ohne Handy und Taschenlampe nach Hause gelaufen. Er sei an seiner Gartenhütte wohlbehalten angetroffen worden, sagte ein Polizeisprecher.

Hinweise auf Fahruntüchtigkeit ergaben sich laut Polizei nicht. Warum er sich vom Unfallort entfernte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Am Haus entstand ein Sachschaden von rund 80.000 Euro, am Auto Totalschaden.