Ein 20-Jähriger verunglückt auf glatter Straße mit seinem Auto und steht danach an der Fahrertür. Ein weiteres Auto kommt von der Straße ab und erfasst ihn. Er überlebt den Unfall nicht.

Ein 20-Jähriger ist in Lichtenau von einem Auto erfasst worden und gestorben. (Symbolbild)

Lichtenau - Ein 20-Jähriger ist in Lichtenau auf einer glatten Straße von einem Auto erfasst worden und gestorben. Der junge Mann stand am Morgen an der offenen Fahrertür seines Autos, weil er mit dem Wagen verunglückt war, wie die Polizei Chemnitz mitteilte.

Eine 37-Jährige kam zu dem Zeitpunkt mit ihrem Wagen auf der eisglatten Straße von der Fahrbahn ab, erfasste den Mann und prallte gegen dessen Auto, wie es hieß. Der 20-Jährige starb demnach noch am Unfallort, die 37-Jährige wurde leicht verletzt.