Die Frau war mit ihrem Rollator unterwegs. Warum sie auf der Landstraße war, müssen Ermittler klären.

Neustadt an der Orla - Eine 63-Jährige ist der Landstraße 1110 zwischen Neustadt an der Orla und dem Ortsteil Lichtenau (Saale-Orla-Kreis) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Sie befand sich am Abend in der Dunkelheit auf der Fahrbahn, unweit ihres Rollators, als ein 75-Jähriger sie mit seinem Wagen erfasste, wie die Polizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich demnach an einer Einmündung zu einem geteerten Feldweg. Wieso die Frau auf der Straße war, ist laut Polizei noch unklar. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Während der Bergung und der Unfallaufnahme war die L1110 zeitweise voll gesperrt.