Ein Autofahrer erfasst einen Fußgänger an einem Abzweig der Bundesstraße 94. Der 75-Jährige stirbt noch an der Unfallstelle.

Auto erfasst Fußgänger an B94 - 75-Jähriger stirbt

Langenwetzendorf - Ein Fußgänger ist in Langenwetzendorf (Landkreis Greiz) ersten Ermittlungen zufolge von einem Auto angefahren worden und gestorben. Der 75-Jährige erlag am frühen Morgen noch vor Ort seinen Verletzungen, wie die Polizei Gera mitteilte. Der 49 Jahre alte Autofahrer blieb demnach unverletzt. Die Beamten ermitteln nun, wie es zu dem Unfall kam. Der Unfall ereignete sich demnach zwischen den beiden Ortsteilen Naitschau und Zoghaus an einem Feldweg, der von der Bundesstraße 94 wegführt. Die B94 war für mehrere Stunden gesperrt.