Bremen - Eine 87 Jahre alte Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall in Bremen-Huchting ums Leben gekommen. Die Frau lief am Donnerstagabend eine schmale Seitenstraße entlang, als ein 41-Jähriger mit seinem Wagen aus einer Tiefgarage in die Straße abbog, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen stieß laut Polizei trotz Bremsmanövers des Fahrers mit der Seniorin zusammen und überrollte sie. Die Frau erlag ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus.