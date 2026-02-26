Auf der A13 rammt ein Auto einen Wolf. Das Tier wird verletzt und muss durch die Polizei von seinen Qualen erlöst werden.

Mittenwalde - Ein Wolf ist auf der A13 bei Mittenwalde (Landkreis Dahme-Spreewald) von einem Auto angefahren und verletzt worden. Das Tier lief nach dem Unfall am Morgen zunächst davon, wie die Polizei mitteilte. Alarmierte Polizisten fanden das Tier auf dem Grünstreifen und erlösten es in Absprache mit dem Wolfbeauftragten mit Schüssen von seinen Qualen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden.