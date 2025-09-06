Ein Junge läuft über eine Straße, um seinen Spielkameraden zu treffen. Dabei wird er von einem Auto angefahren.

Berlin - Ein Auto hat in Berlin-Moabit ein Kind angefahren und schwer verletzt. Der achtjährige Junge lief am Freitagabend über die Lehrter Straße, ohne auf den Verkehr zu achten, wie Zeugen der Polizei berichteten. Er habe seinen Spielkameraden auf der anderen Straßenseite treffen wollen. Der Wagen einer 63-Jährigen erfasste das Kind. Der Junge stürzte zu Boden, Fußgänger leisteten Erste Hilfe. Die Beamten informierten seine Mutter, die ihn mit Kopf- und Armverletzungen ins Krankenhaus begleitete.