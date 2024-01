Auto fährt auf A2 in Lkw: ein Toter und ein Schwerverletzter

Magdeburg - Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Magdeburg ist ein 40 Jahre alter Autofahrer gestorben. Sein 36 Jahre alter Beifahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Autobahnpolizei berichtete.

Der 40-Jährige war am Dienstagmorgen mit seinem Wagen am Kreuz Magdeburg aus bislang unbekannten Gründen ins Schleudern geraten und auf einen Lkw vor ihm aufgefahren. Dadurch sei sein Auto nach rechts von der Straße abgekommen. Der 40-Jährige wurde schwer verletzt und starb laut Polizei noch am Unfallort. Rettungskräfte brachten den ebenfalls schwer verletzten Beifahrer ins Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.