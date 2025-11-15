Ein Mann überquert den Columbiadamm in Tempelhof - laut Zeugen an einer für ihn rot zeigenden Fußgängerampel. Er wird von einem Auto angefahren und schwer verletzt.

Berlin - Ein Auto hat einen Fußgänger in Berlin-Tempelhof angefahren und schwer verletzt. Er kam zur Notoperation ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der 31-Jährige überquerte demnach am Freitagabend den Columbiadamm an der Friesenstraße. Laut Zeugen soll die Fußgängerampel zu dem Zeitpunkt für ihn Rot gezeigt haben. Das Auto eines 58-Jährigen, der in Richtung Platz der Luftbrücke unterwegs war, erfasste den von links über die Straße laufenden Mann. Er wurde den Angaben zufolge erheblich am Rumpf verletzt und brach sich ein Sprunggelenk. Rettungskräfte brachten ihn zur Notoperation ins Krankenhaus.