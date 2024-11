Schock für die Patienten einer Arztpraxis in Braunschweig: Plötzlich kracht ein Auto in den Eingangsbereich. Zwei Menschen werden verletzt.

Braunschweig - Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen in eine Arztpraxis in Braunschweig gefahren und dabei verletzt worden. Das Auto sei am Vormittag von einem Parkplatz aus gegen das Gebäude geprallt, teilte die Feuerwehr mit. Eine massive Säule im Eingangsbereich der Praxis stoppte den Wagen. Die Fahrerin konnte selbstständig aus dem Wrack aussteigen, ihr Beifahrer musste von Rettungskräften befreit werden. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Patienten in dem Gebäude wurden nach Angaben der Feuerwehr bei dem Unfall nicht verletzt.