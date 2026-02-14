Eine 15-Jährige überquert eine Straße in Neu-Hohenschönhausen. Ein Auto erfasst die Fußgängerin und verletzt sie schwer.

Eine Jugendliche wird von einem Auto angefahren. Sie kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Berlin - Ein Auto hat eine Fußgängerin in Berlin-Neu-Hohenschönhausen angefahren und die Jugendliche schwer verletzt. Der 20 Jahre alte Autofahrer war am Freitagabend auf der Falkenberger Chaussee unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

In Höhe Welsestraße überquerte die 15-Jährige demnach die Straße und der Wagen erfasste die Fußgängerin. Sie kam mit Verletzungen am Kopf und inneren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zum genauen Hergang laufen den Angaben zufolge noch.