Magdeburg - In Magdeburg ist ein Zweijähriger schwer verletzt worden, nachdem ein Auto gegen seinen Kinderwagen gefahren ist. Die Mutter überquerte am Donnerstag mit dem Kleinkind eine Straße, als der Autofahrer nach links in eine Auffahrt zur B71 einbog und es zur Kollision kam, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Zweijährige fiel aus dem Kinderwagen und rollte einige Meter über die Straße. Er wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Mutter und der Autofahrer blieben unverletzt. Die Polizei leitete gegen den 75-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung ein.