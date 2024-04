Kubschütz/Görlitz - Ein Motorradfahrer ist bei Kubschütz in Ostsachsen von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der 42-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er an seinen schweren Verletzungen starb, wie die Polizei in Görlitz am Dienstag mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 18-jährige Autofahrer am Montagnachmittag auf einer Landstraße eine Kreuzung überqueren und hat dabei offensichtlich den Biker übersehen, der Vorfahrt hatte.