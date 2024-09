Eine Autofahrerin will in Zwickau mit ihrem Wagen auf ein Grundstück fahren. Auf dem Gehweg nähert sich ein Radfahrer.

Eine Autofahrerin will in Zwickau in ein Grundstück einbiegen, als von hinten auf Gehweg ein Radler naht. Es kommt zum Zusammenstoß. (Symbolbild)

Zwickau - Ein Radfahrer ist in Zwickau von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die 48-jährige Autofahrerin wurde demnach leicht verletzt. Sie wollte am Mittwochnachmittag im Ortsteil Cainsdorf auf ein Grundstück fahren und bog dafür nach links ab, als auf dem Gehweg in gleicher Richtung der Radfahrer gefahren kam. Vor der Grundstückseinfahrt kam es zu dem Zusammenstoß. Es entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.