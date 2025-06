Eine 87 Jahre alte Radfahrerin kommt mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Eine Autofahrerin hatte ihr in Zehlendorf laut Polizei die Vorfahrt genommen und sie angefahren.

Auto fährt Radfahrerin an - lebensgefährlich verletzt

Unfall in Berlin-Zehlendorf

Ein Auto hat eine Radfahrerin in Berlin-Zehlendorf angefahren und lebensgefährlich verletzt. Die 87-Jährige war am Samstag auf einem Radweg unterwegs, wie die Polizei mitteilte. An einer Kreuzung kam demnach von rechts der Wagen einer 74-Jährigen, die der Radfahrerin den Angaben zufolge die Vorfahrt nahm.

Das Auto erfasste die Radlerin, sie stürzte zu Boden. Mit lebensgefährlichen Verletzungen, unter anderem am Kopf, kam die Seniorin auf die Intensivstation eines Krankenhauses. Die Autofahrerin wurde ebenfalls in einer Klinik behandelt, weil sie nach Polizeiangaben „deutlich unter dem Eindruck des Geschehens“ stand.

Beide Straßen an der Unfallstelle blieben über vier Stunden lang gesperrt. Mehrere Buslinien der BVG waren betroffen.