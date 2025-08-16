Bei einem schweren Unfall in Papenburg kommt ein Auto von der Straße ab und landet in einem Kanal. Dort fängt der Wagen Feuer. Ein Mensch stirbt.

Einsatzkräfte bergen das Wrack eines verbrannten Autos, dass in Papenburg in einen Kanal gefallen ist.

Papenburg - Bei einem schweren Autounfall in Papenburg ist ein Mensch gestorben. Ein Auto sei am Morgen aus ungeklärten Ursachen gegen eine Brücke geprallt und anschließend in einen Kanal gefallen, sagte ein Polizeisprecher. Dort sei der Wagen am Morgen in Flammen aufgegangen.

Die Feuerwehr löschte den Brand und holte das verbrannte Wrack mit der Hilfe eines Krans aus dem Kanal. Die Polizei nahm die Untersuchungen zur Unfallursache auf.