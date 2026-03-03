Nach einer Flucht vor der Polizei in Hannover prallt ein Auto gegen einen Ampelmast und fängt Feuer. Drei junge Männer werden schwer verletzt – der Fahrer ist laut Polizei ein Jugendlicher.

Der jugendliche Fahrer habe die Kontrolle über den Wagen verloren. Das Auto sei gegen einen Ampelmast geschleudert und anschließend in Brand geraten. (Symbolbild)

Hannover - Nach einer missglückten Flucht vor der Polizei ist in Hannover ein Auto verunglückt und in Brand geraten. Drei junge Männer wurden in der Nacht schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine Polizeistreife gegen 1.15 Uhr ein Auto kontrollieren. Der Fahrer sei zunächst der Halteaufforderung nachgekommen und ausgestiegen, teilte die Polizei mit. Währenddessen habe sich jedoch der Beifahrer auf den Fahrersitz gesetzt und sei mit dem Wagen davongerast. Mehrere Streifenwagen nahmen den Angaben zufolge die Verfolgung auf.

Auto schleudert gegen Ampelmast und gerät in Brand

Die Fahrt habe sich durch mehrere Straßen im Stadtteil Limmer gezogen. Später sei das Auto auf den Westschnellweg in Richtung Süden gefahren. Im Bereich des Deisterplatz-Kreisels in Linden-Süd habe der jugendliche Fahrer die Kontrolle über den Wagen verloren. Das Auto sei gegen einen Ampelmast geschleudert und anschließend in Brand geraten.

Die drei Insassen – ein Jugendlicher, ein 18-Jähriger und ein weiterer Mann, dessen Identität bislang nicht abschließend geklärt ist – seien schwer verletzt worden. Sie hätten noch vor dem Vollbrand von Polizeikräften und Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit werden können. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Genauere Angaben zur Schwere der Verletzungen lagen zunächst nicht vor.

Während des Einsatzes war der Westschnellweg in Richtung Innenstadt vorübergehend voll gesperrt. Weil zunächst unklar gewesen sei, ob sich noch Menschen im brennenden Fahrzeug befanden, seien zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte alarmiert worden, teilte die Feuerwehr in der Nacht mit. Insgesamt waren demnach 47 Rettungskräfte im Einsatz.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover ermittelt zum genauen Hergang. Dem jugendlichen Fahrer drohen nach Polizeiangaben unter anderem Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Polizei sucht Zeugen.