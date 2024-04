Auto gerät nach Zusammenstoß mit Zug in Brand: Mensch tot

Bestensee - Ein Mensch ist bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Zug an einem Bahnübergang in Bestensee (Landkreis Dahme-Spreewald) ums Leben gekommen. Der Regionalexpress, der am Freitagabend aus Berlin Richtung Cottbus unterwegs war, habe das Auto bis zu etwa 500 Meter weit mitgeschleift, sagte ein Polizeisprecher.

Nach dem Zusammenstoß sei der Wagen in Brand geraten. Der oder die Fahrerin sei vollständig verbrannt. Anwohner hätten demnach einen Knall gehört und die Polizei alarmiert. Die Identität des oder der Toten konnte zunächst nicht geklärt werden.

Der Lokführer erlitt einen Schock. Nach Angaben des Polizeisprechers saßen knapp 60 Fahrgäste in dem Zug, von denen eine Frau leicht verletzt wurde. Die Unfallursache war zunächst unklar.