Eine Panne an einem Auto auf der A10 endet in der Nacht in einem schweren Unfall. Der Beifahrer wird von einem Lkw erfasst und stirbt. Drei weitere Männer werden verletzt.

Rangsdorf - Auf der A10 hat ein Lastwagen an einem liegen gebliebenen Auto einen Mann erfasst und tödlich verletzt. Drei weitere Männer wurden bei dem Unfall zwischen Genshagen und Rangsdorf verletzt, zwei von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn war Richtung Frankfurt/Oder für mehrere Stunden gesperrt. Mittlerweile sei ein Fahrstreifen wieder frei. Die Bergungsmaßnahmen dauerten noch an.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielt das Auto auf dem Standstreifen, weil es keinen Sprit mehr hatte. Der 22 Jahre alte Fahrer und der 29 Jahre alte Beifahrer riefen einen 29-Jährigen um Hilfe, der mit einem Lastwagen und Sprit zu Hilfe kam. Ein weiterer Lastwagen fuhr in den Lkw des Helfers und in das Auto - und erfasste den 29 Jahre alten Beifahrer, der auf der linken Seite des Pkw stand. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen starb der 29-Jährige an der Unfallstelle.

Der 22 Jahre alte Autofahrer und der 29 Jahre alte Helfer saßen zum Unfallzeitpunkt in den Fahrzeugen und wurden schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 57 Jahre alte Fahrer des zweiten Lastwagens wurde ebenfalls verletzt und vor Ort medizinisch behandelt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Auch ein Gutachter war an der Unfallstelle im Einsatz.