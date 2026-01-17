Ein Wagen versinkt im Havel-Kanal. Die Polizei ermittelt, wie das Fahrzeug in Zehdenick ins Wasser kam.

Die Feuerwehr war im Einsatz, um ein Auto aus dem Havel-Kanal in Zehdenick zu heben. (Symbolbild)

Zehdenick - Ein Auto ist im Havel-Kanal bei Zehdenick (Oberhavel-Kreis) versunken. Nach der Alarmierung am Morgen hoben Feuerwehrkräfte das Fahrzeug, wie die Regionalleitstelle sagte. Die Polizei ermittele nun, wie das Fahrzeug ins Wasser gekommen sei und ob es gestohlen worden sei, sagte eine Sprecherin des Lagedienstes in Potsdam. Personen waren nicht darin.

Das Fahrzeug war mit offener Kofferraumklappe im Wasser zu sehen. Ein Anrufer verständigte die Polizei. Zuvor berichtete die „Märkische Allgemeine Zeitung“. Demnach soll der Fahrzeughalter das Auto als gestohlen gemeldet haben. Der Lagedienst der Polizei konnte dazu zunächst keine Angaben machen.