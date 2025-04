Bad Zwischenahn - Bei einem Verkehrsunfall zwischen mehreren Fahrzeugen in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) sind vier Menschen schwer verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Eine 78-Jährige sei aus bislang unklaren Gründen am Donnerstag in einer leichten Rechtskurve mit ihrem Auto nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in einen Lkw gekracht, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde demnach in dem Wrack eingeklemmt, sie und ihr 84-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden 30- und 31-jährigen Insassen des stark beschädigten Lastwagens erlitten leichte Verletzungen.

Ein direkt hinter dem Laster fahrendes Auto konnte den Angaben zufolge dem Unfall noch ausweichen, kam dann aber von der Fahrbahn ab und krachte in ein Verkehrszeichen. Ein hinter dem Wagen der Frau fahrendes Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr durch die Trümmer.