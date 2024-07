Ein Auto kommt auf der A33 von der Fahrbahn ab. Der Wagen kommt in einer Böschung zum Stehen.

(dpa/lni) - Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der A33 im Landkreis Osnabrück verletzt worden. Ihr Wagen war gestern Abend zwischen Hilter und Borgloh/Kloster Oesede aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto kam in einer Böschung zum Stehen. Die Autobahn war bis in die Nacht in Fahrtrichtung Diepholz halbseitig gesperrt.