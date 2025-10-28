Beim Überholen stößt ein Mann mit seinem Auto im Landkreis Mittelsachsen mit einer Pferdekutsche zusammen. Drei Menschen werden dabei schwer verletzt - ein Pferd muss eingeschläfert werden.

Sayda - Ein Autofahrer ist in der Nähe von Sayda (Landkreis Mittelsachsen) mit einer Pferdekutsche zusammengeprallt und schwer verletzt worden. Auch der 63-jährige Kutscher und ein 49-jähriger Fahrgast mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Zwei weitere Fahrgäste wurden leicht verletzt. Insgesamt saßen sieben Menschen auf der Kutsche.

Auch die beiden Pferde, die die Kutsche gezogen hatten, wurden bei dem Unfall am Montagabend schwer verletzt. Eines der beiden Tiere wurde wegen seiner schweren Verletzungen noch vor Ort eingeschläfert. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf ungefähr 25.000 Euro.