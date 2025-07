Der 83 Jahre alte Autofahrer starb an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Harsefeld - Ein 83 Jahre alter Autofahrer ist auf einer Landstraße bei Harsefeld (Landkreis Stade) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Eine andere Autofahrerin, die am frühen Morgen zufällig an der Unfallstelle zwischen den Orten Hollenbeck und Ahlerstedt vorbei kam, entdeckte den Notfall und alarmierte die Rettungskräfte, wie die Polizei mitteilte. Ein Notarzt konnte dem 83-Jährigen nicht mehr helfen - er starb nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle.

Die Beamten ermitteln nun, wie genau es zu dem Unfall kam. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahrer nach links von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen den Baum geprallt. Die Ursache ist unklar.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zu dem Fahrer mit seinem Auto vor dem Unfall geben können, sich bei der Polizei in Buxtehude zu melden.

Die Landstraße war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf.