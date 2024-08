Auto kracht in Österreich in Pizzeria - Drei Schwerverletzte

Wien - Ein Autofahrer ist in Österreich bei starkem Regen von der Straße abgekommen und mit seinem Wagen in eine Pizzeria gekracht. Mehrere Personen seien teils schwer verletzt worden, berichtete die Polizei. Sie sprach zudem von einer Unachtsamkeit beim Fahren. Der 37 Jahre alte Fahrer sei nüchtern gewesen.

Der in der Gegend wohnhafte Pole habe am Sonntagabend nach ersten Erkenntnissen bei Mittersill im Pinzgau rund 100 Kilometer südwestlich von Salzburg die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. In einer Linkskurve fuhr er nach Angaben der Polizei geradeaus. Er sei durch die Glasscheibe der Pizzeria gekracht und das Auto erst im Lokal an Säulen zum Stehen gekommen.

Nach Angaben der Polizei wurden acht Personen zwischen 31 und 54 Jahren aus Deutschland und Österreich verletzt. Drei Menschen erlitten nach Angaben der Rettungskräfte schwere Verletzungen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.