Ein Autofahrer will an einer Kreuzung überholen, eine Frau mit ihrem Wagen unerlaubt nach links abbiegen. Es kommt zum Zusammenstoß - mit weiteren Folgen.

Auto kracht in Schaufensterscheibe in Leipzig

Ein Auto ist bei einem Unfall in Leipzig in ein Schaufenster gefahren.

Leipzig - Ein Auto ist bei einem Unfall in Leipzig in eine Schaufensterscheibe gekracht. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 40 Jahre alte Fahrer in Höhe einer Kreuzung einen vorausfahrenden Wagen überholen. Dessen 34 Jahre alte Fahrerin versuchte, nach links abzubiegen, was an dieser Stelle laut Polizei gar nicht erlaubt ist. Die Autos stießen zusammen und der Wagen des Mannes rutschte in das Schaufenster eines Kosmetiksalons. Die Scheibe ging zu Bruch. Verletzt wurde niemand.

Die Gesamtschadenssumme konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht beziffern. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls dauern an. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei sucht Zeugen, die zur Fahrweise beider Autos Angaben machen können.