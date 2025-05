Tüttleben - Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Gotha leicht verletzt worden. Am Samstagabend verlor ein 20-Jähriger bei dem Versuch, in Tüttleben von der B7 abzubiegen, die Kontrolle über sein Auto, so die Polizei. Grund dafür sei die nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen. Das Auto kam auf einem Feld am Straßenrand zum Liegen. Die Beifahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei stellte fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden habe. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.