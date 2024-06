Seehausen - Zwei Passanten haben einen 73-Jährigen in Seehausen (Landkreis Stendal) gerettet, der zuvor mit seinem Auto in einen Fluss geraten ist. Wie die Polizei mitteilte, kam der Autofahrer am Montagmorgen kurz vor einer Brücke nach rechts von der Straße ab und landete in dem Fluss. Dort begann das Auto abzutreiben, als zwei Passanten das Auto bemerkten und versuchten, es ans Ufer zu ziehen. Nach Angaben der Polizei gelang das so weit, dass der 73-Jährige mit der Hilfe der Passanten aus dem Auto herauskam. Kurz darauf lief das Auto mit Wasser voll und ging unter. Der Fahrer wies keine äußeren Verletzungen auf, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr barg das Auto aus dem Wasser.