Die Feuerwehr eilt zu einem Unfall auf der A111. Vor Ort liegt ein Auto auf der Seite, ein Mensch ist eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

Berlin - Ein Mensch ist bei einem Unfall auf der A111 in seinem Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Das Auto lag am Morgen in Höhe der Abfahrt Heckerdamm auf der Seite, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte. Eine Feuerwehrfrau, die nach dem Nachtdienst auf dem Heimweg war, sah das Auto und hielt an, wie es hieß. Sie verschaffte sich demnach Zugang zur verletzten Person und versorgte sie, bis die Einsatzkräfte eintrafen.

Diese sicherten das Auto den Angaben zufolge, damit es nicht umkippte. Danach entfernte die Feuerwehr das Dach des Wagens, um den verletzten Menschen zu befreien, wie es hieß. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar.