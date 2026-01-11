Eil
Kriminalität Auto mit Kind auf A31 mit Eisblock beworfen
Unbekannte werfen auf der A31 einen Eisblock auf ein Auto. Die Insassen bleiben unverletzt, doch das Fahrzeug wird beschädigt. Die Polizei sucht nach den Tätern.
11.01.2026, 12:24
Moormerland - Unbekannte haben auf der A31 von einer Autobahnüberführung Höhe Moormerland (Landkreis Leer) ein Auto mit einem Eisblock beworfen. Das Auto des 33-Jährigen wurde bei der Tat am Samstagabend an der Windschutzscheibe stark beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer, die 30-jährige Beifahrerin und das 3-jährige Kind blieben unverletzt. Die Unbekannten flohen nach der Tat. Zuvor berichtete der „NDR“