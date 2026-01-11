Unbekannte werfen auf der A31 einen Eisblock auf ein Auto. Die Insassen bleiben unverletzt, doch das Fahrzeug wird beschädigt. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Moormerland - Unbekannte haben auf der A31 von einer Autobahnüberführung Höhe Moormerland (Landkreis Leer) ein Auto mit einem Eisblock beworfen. Das Auto des 33-Jährigen wurde bei der Tat am Samstagabend an der Windschutzscheibe stark beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer, die 30-jährige Beifahrerin und das 3-jährige Kind blieben unverletzt. Die Unbekannten flohen nach der Tat. Zuvor berichtete der „NDR“