Nach einem Fährunfall in Sandau im Kreis Stendal ist das in die Elbe gerollte Auto durch Einsatzkräfte geborgen worden. In weniger als einer Stunde wurde das Auto gegen Mittag durch ein Bergungsschiff aus dem Wasser gezogen, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. Die Elbe war demnach an der Stelle zwischenzeitlich für den Schiffsverkehr gesperrt.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sei es zu keiner Wasserverunreinigung gekommen. Weil die Bremsen an seinem Auto versagten, rollte das Fahrzeug eines Fährpassagiers am Abend zuvor in die Elbe. Der Mann kam - durchnässt, aber unverletzt - mit dem Schrecken davon, wie es von der Wasserschutzpolizei Magdeburg hieß.