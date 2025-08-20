In einem Ortsteil von Bautzen kracht es, als ein Autofahrer gerade abbiegen will. Er macht wohl einen folgenschweren Fehler. Für einen 17-Jährigen endet der Abend im Krankenhaus.

Bautzen - Ein Mopedfahrer ist in Bautzen-Stiebitz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein 42 Jahre alter Fahrer hatte dem Jugendlichen auf der Dresdener Straße mutmaßlich die Vorfahrt genommen, wie die Polizei mitteilte.

Durch den folgenden Zusammenstoß am Dienstagabend wurde der 17-Jährige zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Er kam in eine Klinik, der Autofahrer blieb den Angaben nach unverletzt. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet.