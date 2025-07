Es war ein spektakulärer Unfall: In Bohmte ist ein Auto von der Straße abgekommen und im Dach eines Schuppens gelandet. Dabei wurde ein siebenjähriger Junge schwer verletzt. Die Ermittlungen stehen noch am Anfang.

Auto mit fünf Insassen erfasst Kind auf Trampolin und bleibt in Schuppen stecken

Bei dem Autounfall in Bohmte wurde ein Siebenjähriger schwer verletzt.

Bohmte. – Nach einem Unfall in Bohmte mit einem schwer verletzten Siebenjährigen gibt es keine neuen Erkenntnisse zu seinem Gesundheitszustand. Ein 42-Jähriger hatte das Kind mit seinem Wagen erfasst, als es auf einem Trampolin spielte. Die Polizei schloss zunächst Lebensgefahr nicht aus. Neuere Informationen habe er bislang nicht, sagte ein Polizeisprecher.

Bei dem spektakulären Unfall im niedersächsischen Bohmte hat das Auto mit fünf Insassen zwei Hecken durchbrochen, ein Kind im Garten erfasst und sehr schwer verletzt. Danach ist das Auto in etwa drei Metern Höhe in dem Gebäude eingeschlagen und dort stecken geblieben. Foto: Moonshine Media/dpa

Es sei auch unwahrscheinlich, dass es schnelle Erkenntnisse zur Unfallursache geben werde. Die Unfallermittler stünden am Anfang ihrer Arbeit. So müssten unter anderem Blutproben ausgewertet und Zeugen befragt werden, sagte der Sprecher. Dass Alkohol bei dem Fahrer eine Rolle gespielt haben könnte, hatte die Polizei bereits am Wochenende ausgeschlossen.

Unfall in Bohmte bei Osnabrück: Auto erfasst Kind auf Trampolin

Am Samstagabend war das Auto in Bohmte bei Osnabrück ersten Erkenntnissen zufolge von der Straße abgekommen, gegen ein geparktes Auto gestoßen und hatte anschließend eine Hecke durchbrochen. Auf dem Nachbargrundstück fuhr es in einen etwa 1,5 Meter tiefer gelegenen Garten und erfasste dort das Trampolin mit dem spielenden Kind.

Wahrscheinlich durch Unebenheiten im Boden sei das Fahrzeug dann in die Luft geschleudert worden und in etwa drei Metern Höhe in einem Schuppen eingeschlagen, hieß es von der Polizei.

Insassen des Autos werden verletzt ins Krankenhaus gebracht

Im Auto saß der Polizei zufolge eine Familie bestehend aus dem Fahrer, seiner 43-jährigen Ehefrau und den beiden elf- und zwölfjährigen Söhnen. Außerdem saß noch ein 13-jähriger Junge mit im Auto.

Die 43-Jährige sei bei dem Unfall schwer verletzt worden. Alle anderen Insassen des Autos erlitten demnach leichte Verletzungen. Die fünf wurden mit Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.