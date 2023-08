Dresden - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist eine Straßenbahn in Dresden am Mittwoch entgleist. Eine hochschwangere Frau, die in der Bahn der Linie 2 unterwegs war, sei vom Rettungsdienst versorgt und sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Der Autofahrer blieb unverletzt, auch die Insassen der Straßenbahn kamen mit dem Schrecken davon. Das Auto wurde bei dem Unfall in der Friedrichstadt stark beschädigt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Abend noch damit beschäftigt, die entgleiste Straßenbahn wieder auf die Schienen zu setzen. Dies gestalte sich schwierig und werde voraussichtlich noch Stunden dauern, sagte der Sprecher. Autofahrer wurden gebeten, den Bereich Lübecker Straße/Pennricher Straße weiträumig zu umfahren.

Es seien unzählige Einzelschritte nötig, um die Bahn sicher in die Ausgangslage zu bringen, hieß es. Sie soll zunächst angehoben und auf eine Verschiebebrücke gesetzt werden. Auf dieser werde sie dann Stück für Stück zurück in die Spur geschoben, bis sie wieder in den Gleiskörper gesetzt werden kann.

Nach Polizeiangaben hat ein Auto-Vorfahrtsfehler zu dem Unfall geführt. Weitere Details, etwa zur Schadenshöhe, waren zunächst noch nicht bekannt. Die Bahn war in Richtung Kleinzschachwitz unterwegs.