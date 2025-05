In einer Kurve kommt ein Mann mit seinem Wagen von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Der 40-Jährige stirbt noch an der Unfallstelle.

Rietschen - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Görlitz ist ein Mann um Leben gekommen. Der 40-jährige Autofahrer kam am Abend zwischen den Ortschaften Rietschen und Stannewisch mit seinem Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Unfallursache hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet.