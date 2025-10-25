Bei einem schweren Autounfall im Saale-Orla-Kreis kommt ein Auto von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Für die drei Insassen kommt jede Hilfe zu spät.

Moderwitz - Bei einem schweren Unfall im Saale-Orla-Kreis sind drei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 70-jährige Fahrer auf der Landstraße Richtung Moderwitz unterwegs, als er aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam. Zunächst prallte das Auto den Angaben zufolge gegen den Wasserdurchlauf einer Feldzufahrt, dann gegen einen Baum.

Der Fahrer sowie seine 61 und 67 Jahre alten Mitfahrer starben noch an der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden, die Landstraße 1077 blieb bis mittags voll gesperrt.