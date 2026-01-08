Ein Fahrer kommt in Gehrde mit seinem Wagen von der Straße ab und stirbt noch am Unfallort. Die Polizei prüft, ob Glätte zum Unfall geführt haben könnte.

Gehrde - In Gehrde (Landkreis Osnabrück) ist ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei kam der Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, der Fahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen. Wann genau der Unfall passierte, gaben die Beamten bislang nicht an. Den Angaben zufolge wurden sie am frühen Morgen alarmiert.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Auch Glätte könne nicht ausgeschlossen werden, teilte eine Sprecherin mit. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind weiterhin im Einsatz, die Maßnahmen dauern an.