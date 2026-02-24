Weyhe - Eine Frau ist mit ihrem Auto gegen einen Baum im Landkreis Diepholz geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die 32-Jährige am frühen Morgen in der Gemeine Weyhe mit ihrem Wagen nach links von der Fahrspur abgekommen. Sie sei im Auto eingeklemmt gewesen und von der Feuerwehr befreit worden. Mit einem Rettungswagen sei sie in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Unfallursache ist laut Polizei noch unklar.